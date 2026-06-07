Basketball-Meister muss trotz Titel weiterkämpfen

Hier ist viel Druck abgefallen! Während Kapfenbergs Basketballer gemeinsam mit der ganzen Organisation und rund 1000 Fans die Walfersamhalle nach dem Finaltriumph gegen Oberwart in eine Partyzone verwandelten, hielt Manager Michael Schrittwieser gemeinsam mit Sohnemann Tobias in der Kabine kurz inne. „Das bedeutet uns sehr viel. Wir waren als Verein in einem tiefen Loch nach Corona“, erinnerte Schrittwieser senior an sieben titellose Jahre der Bulls, „und auch ich habe familiär schwere Zeiten hinter mir.“