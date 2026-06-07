Wohnwagensiedlung in Graz darf vorerst bleiben

Diesmal gestaltet sich die Lage etwas anders – das Camp ist seit über einer Woche aufgeschlagen. Der Hintergrund: „Es ist polizeilich bekannt, dass sich dort eine Gruppe niedergelassen hat. Es gibt jedoch eine Vereinbarung, dass diese dort unter den geltenden Auflagen vorerst bleiben darf, weil eines der Kinder aktuell im Krankenhaus versorgt werden muss“, heißt es vonseiten der Pressestelle der Polizei Steiermark.