Plan B unserer ÖFB-Stars: „Ich fand das verrückt“

Österreichs Team lebt bei der Weltmeisterschaft seinen Traum. Der zweite Plan unserer Fußballer lautete Action-Held, Land- oder Gastwirt, Lehrer und Polizist. Teamchef Ralf Rangnick legte sich früh fest.
Österreichs Fußballer leben bei der WM ihren Traum! Sie haben den Wunschjob von Millionen Menschen, gefühlt jedes Kindes – aber was wäre der Plan B, das Ziel gewesen, wenn sie nicht ihr Hobby zum Beruf hätten machen können? Und was ist mit der Karriere danach? Aktuell macht fast die Hälfte des A-Teams die B-Lizenz. Die „Krone“ hörte sich um.
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