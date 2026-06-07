Plan B unserer ÖFB-Stars: „Ich fand das verrückt“

Österreichs Fußballer leben bei der WM ihren Traum! Sie haben den Wunschjob von Millionen Menschen, gefühlt jedes Kindes – aber was wäre der Plan B, das Ziel gewesen, wenn sie nicht ihr Hobby zum Beruf hätten machen können? Und was ist mit der Karriere danach? Aktuell macht fast die Hälfte des A-Teams die B-Lizenz. Die „Krone“ hörte sich um.