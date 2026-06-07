Hochmair zieht in neuem Wasser-Werbespot blank

Die Werbespots der Mondseer Wasserfirma bwt mit Philipp Hochmair sind schon lange berühmt-berüchtigt. Während sich der Mime noch vergangenes Jahr ekstatisch mit Wasser begoss und sich anschließend in der Pfütze wälzte, entschied sich Hochmair im neuesten Clip fürs Blankziehen...
Anfänglich noch mit weißem Bademantel bekleidet, schreitet der Jedermann-Darsteller an einem Pool entlang. „In meinem Kopf sprudeln Gedanken“ spricht der 52-Jährige vor sich hin. „Hochmair, wo bist du?“, fragt er sich selber, eher er sich den Bademantel vom Leib reißt.
Danach lässt er sich rückwärts in den Pool fallen. Eine Unterwasserkamera hält den Mimen während seines anschließenden Tauchgangs fest.
Der neue Werbespot, in dem es um prickelndes Wasser der Firma geht, ist lediglich der erste Streich von einer kompletten neuen Kampagne, erfährt die „Krone“. Rund um die Festspielzeit will das Mondseer Unternehmen seine Werbeaktivität wieder hochfahren.
Ende letzten Jahres zog sich bwt als Hauptsponsor der Salzburger Festspiele zurück. Der Kulturveranstaltung fehlte damit fortan ein Millionenbetrag. Die Kooperation mit Schauspieler Hochmair blieb davon jedoch unangetastet und weiterhin aufrecht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.