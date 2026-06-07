Manuel Lettenbichler feiert fünften Sieg in Folge

Der Deutsche Manuel Lettenbichler hat zum fünften Mal in Serie das Erzberg-Rodeo in der Steiermark für sich entschieden.
Der KTM-Pilot gewann das Enduro-Motorradrennen am Sonntag in 3:05 Stunden vor dem kanadischen Markenkollegen Trystan Hart (3:14) und dem Spanier Mario Roman Serrano (MR74/3:18). Mit seinem fünften Sieg zog Lettenbichler mit den bisherigen Erzberg-Rekordhaltern Tadeusz Blazusiak (POL) und Graham Jarvis (GBR) gleich.
Bester Österreicher wurde Michael Walkner (GasGas) als Siebenter (3:33).
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