Manuel Lettenbichler feiert fünften Sieg in Folge

Der KTM-Pilot gewann das Enduro-Motorradrennen am Sonntag in 3:05 Stunden vor dem kanadischen Markenkollegen Trystan Hart (3:14) und dem Spanier Mario Roman Serrano (MR74/3:18). Mit seinem fünften Sieg zog Lettenbichler mit den bisherigen Erzberg-Rekordhaltern Tadeusz Blazusiak (POL) und Graham Jarvis (GBR) gleich.