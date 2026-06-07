Reaktionsfit in Gefahrensituationen

Plötzlich auftauchende Hindernisse, ein Notspurwechsel oder ein schleuderndes Auto sind selten auftretende Notsituationen, deshalb sind diese auch für routinierte Fahrer eine große Herausforderung. Im Ernstfall muß man aber als Profi reagieren, nämlich rasch, richtig und entschlossen, um Schlimmeres zu vermeiden. Und Profis trainieren eben.