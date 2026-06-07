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Reaktionsfit in Gefahrensituationen

Österreich
07.06.2026 18:55
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Aktives Fahren bringt Sicherheit und Fahrspaß – jetzt 1+1 gratis Aktion nutzen.
Aktives Fahren bringt Sicherheit und Fahrspaß – jetzt 1+1 gratis Aktion nutzen.(Bild: Houdek Photographie)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Plötzlich auftauchende Hindernisse, ein Notspurwechsel oder ein schleuderndes Auto sind selten auftretende Notsituationen, deshalb sind diese auch für routinierte Fahrer eine große Herausforderung. Im Ernstfall muß man aber als Profi reagieren, nämlich rasch, richtig und entschlossen, um Schlimmeres zu vermeiden. Und Profis trainieren eben.

Gefährliche Situationen besser vorhersehen und beherrschen, aber auch sein Auto einmal gefahrlos im Grenzbereich bewegen, das ist möglich bei einem Fahrtechnik Training. Das Fahrkönnen optimieren und dabei Spaß haben – das lohnt sich im Rahmen der 1+1 gratis Aktion sogar doppelt.

Praxisnahes Training
Beim Intensiv Training werden Gefahren- und Notmanöver wiederholt trainiert, um so die richtige Reaktionsweise zu verinnerlichen. Wassersäulen simulieren plötzlich auftauchende Hindernisse. Hier gibt es drei mögliche Manöver: Notbremsen, Ausweichen oder ein gezielter Crash.

Zitat Icon

„Im Alltag hat man einen „Versuch“, beim Training fahren wir mehrere Durchläufe unter Anleitung geschulter Instruktoren.“

Roland Frisch, Chefinstruktor PKW der ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: Houdek Photographie

(Bild: Houdek Photographie)

Das Stabilisieren des Autos wird auf der computergesteuerten Schleuderplatte geübt, richtiges Reagieren beim Unter- oder Übersteuern im Kurventraining. Durch die geräumigen Schutzzonen können alle Übungen mit realitätsnahem Tempo trainiert werden. Auch das Kennenlernen einiger Assistenzsysteme ist Inhalt des Intensiv Trainings.

Tempo und Herausforderung steigen
Im weiterführenden Dynamik Training werden das richtige Verhalten bei plötzlich auftauchenden Hindernissen oder auch der Notspurwechsel mit einem Tempo bis zu 80 km/h trainiert.

Highlight ist der Handling Parcours bei dem abschließend alle erlernten Techniken und Manöver in unmittelbarer Folge Anwendung finden. In fünf Fahrtechnik Zentren kann außerdem bei der Durchfahrt durchs zentrumseigene Aquaplaning-Becken das richtige Verhalten bei aufschwimmenden Reifen in der Praxis ausprobiert und perfektioniert werden.

(Bild: Houdek Photographie)

Sommeraktion 1+1 gratis für PKW Intensiv- und Dynamik Training

  • Ganztägige Gefahren- und Notmanövertrainings für routinierte Fahrer (Gruppentrainings)

  • 2 Teilnehmende, 2 PKW und nur eine/r zahlt

  • Trainingsabsolvierung von 26.6. – 13.09.2026 in allen 8 ÖAMTC Fahrtechnik Zentren

  • Leihautos aus dem aktuellen Fuhrpark bei Voranmeldung anmietbar

  • Buchung mit Aktionscode „Sommer2026“ auf oeamtc.at/sommeraktion

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