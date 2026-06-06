Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünf Jahre auf Suche

2.058,473 „Swipes“ zum allerersten Tinder-Date

Viral
06.06.2026 12:50
Tinder-User Hayden (26) zeichnete sich auf Tinder durch Ehrlichkeit, aber auch durch ...
Tinder-User Hayden (26) zeichnete sich auf Tinder durch Ehrlichkeit, aber auch durch kontinuierliche Erfolglosigkeit aus – bis jetzt!(Bild: stock.adobe.com/tinder.com/Hayden, Krone KREATIV)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Dieser Mann hat ein Herz für Tiere. Eine Eigenschaft, die viele Menschen an einem potenziellen Partner sehr attraktiv finden. Tinder-User Hayden (26) jedoch bevorzugt Schuppenkriechtiere und im Wasser lebende Wirbeltiere. Ob das der Grund dafür ist, warum er 2.020,459 Millionen Profile durchstöbern musste, um EIN Date zu ergattern?

0 Kommentare

Er besitzt 33 Schlangen, liebt das Angeln und Fischen und sorgt in sozialen Netzwerken mit seiner Tinderstatistik für Grübeln.

Der 26-jährige Hayden brauchte fünf Jahre und 93 Tage sowie 2.058,473 – in Worten: zwei Millionen und achtundfünfzigtausendvierhundertdreiundsiebzig – Profilsichtungen und „swipes“, um eine einzige Date-Zusage zu erreichen!

Was ist „swipen“?

  • Ein Swipe auf Tinder ist das Wischen nach links oder rechts auf einem Profil.
  • Nach rechts wischen (Right Swipe) = die Person ist interessant („Like“)
  • Nach links wischen (Left Swipe) = nicht interessiert („Pass“)
  • Super Like = die Person gefällt mir außerordentlich gut 
  • Wenn zwei Personen sich gegenseitig nach rechts gewischt haben, entsteht ein Match.

Obwohl er mit 2053 Frauen „matchte“ und exakt 1269 Gespräche führte, ist er nach wie vor Single. Das dürfte nicht nur an seiner Liebe zu Schlangen liegen. Auch die Art, wie und womit er seine Urlaube am liebsten verbringt, dürfte vielen Frauen nicht gerade Herzchen in die Augen zaubern. Der Amerikaner liebt es, in „heißen Wüsten unter Steinen nach Reptilien zu suchen“.

Seine traurige Tinder-„Karriere“ einer Grafik dargestellt : 

(Bild: tinder.com/Hayden)

Auf Instagram & Co. sind sich User einig. Seine „zu aussagekräftige Profilbeschreibung“ sei der Grund für seine Erfolglosigkeit. Denn Hayden macht aus seinen Vorlieben und Leidenschaften keinen Hehl. „Gehst du nicht gerne fischen, will ich es nicht“, lautet der erste Satz auf seinem Profil.

(Bild: tinder.com/Hayden)

So mancher User hebt jedoch seine Aufrichtigkeit und seinen Mut hervor: „Besser schon vor dem ersten Date reinen Tisch machen, um beiden sinnlosen Aufwand zu ersparen“ oder „Dieser Mann liebt seine Hobbys“, ist vielfach zu lesen. Fakt ist, dass sich der 26-Jährige seine großen „Leidenschaften“ wohl nicht verbieten lassen wird. Ob das erste Treffen die Sichtung seiner Schlangensammlung inkludiert oder ob sich die Dame in der Wüste beweisen muss, bleibt sein Geheimnis. Gutes Schuhwerk sei ihr angeraten.

User als Bot eingestuft
Ungewöhnlich erfolglos, wie er jahrelang auf der Datingplattform war, wurde er von Tinder zeitweise sogar als Bot (ein Computerprogramm, das automatisch Aufgaben ausführt, Anm.) eingestuft. Eine Zeit lang wurde sein Profil aus diesem Grund sogar vor anderen Usern verborgen. Ganze 98 Prozent waren uninteressiert – „swipten“ demnach weiter. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
06.06.2026 12:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Unfall
Hase holt mit Karatekick Fahrer vom E-Scooter
„Beste Gratiswerbung“
Nutella im All: NASA erklärt das virale Video
Die Striche ziehen sich über mehrere Räume.
Niemand war zu Hause
Sauger „verschönerte“ mit Filzstift ganzen Boden
Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
121.667 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
101.626 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
78.707 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1359 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1182 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1036 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Mehr Viral
Fünf Jahre auf Suche
2.058,473 „Swipes“ zum allerersten Tinder-Date
Rares Wetterphänomen
Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas
Teurer Spaß
Volles Panini-Album kostet ohne Tauschen 1500 €
Betrag in Höhe von ...
Papst Leo XIV. hat sein Paypal-Guthaben wieder
Schreck nahe Parkplatz
Statt Ticket schaute Schlange aus Automat heraus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf