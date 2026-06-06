2.058,473 „Swipes“ zum allerersten Tinder-Date

So mancher User hebt jedoch seine Aufrichtigkeit und seinen Mut hervor: „Besser schon vor dem ersten Date reinen Tisch machen, um beiden sinnlosen Aufwand zu ersparen“ oder „Dieser Mann liebt seine Hobbys“, ist vielfach zu lesen. Fakt ist, dass sich der 26-Jährige seine großen „Leidenschaften“ wohl nicht verbieten lassen wird. Ob das erste Treffen die Sichtung seiner Schlangensammlung inkludiert oder ob sich die Dame in der Wüste beweisen muss, bleibt sein Geheimnis. Gutes Schuhwerk sei ihr angeraten.