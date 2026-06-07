Titelhamster und ein inoffizieller Weltrekord

„Phu, da müsste ich kurz nachzählen.“ Para-Schwimmer Andreas Ernhofer räumte bei den Sport Austria Finals am vergangenen Wochenende so dermaßen ab, dass er sich im Gespräch mit der „Krone“ erst vergewissern musste, wie viele Medaillen es tatsächlich geworden sind. „Ah, es waren vier“, grinste der 29-Jährige. Auch ein Weltrekord war dabei – aber nur inoffiziell.