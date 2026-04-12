Wichtig für Läufer: Auch Beweglichkeit trainieren!

Flexibilität und Mobilität sind zentrale Faktoren für sportliche Leistung und Gesundheit. Dies gilt auch fürs Laufen. „Obwohl Laufen oft als repetitive, das heißt, sich ständig wiederholende, lineare Bewegung wahrgenommen wird, sind die Anforderungen an die Gelenke, Muskeln und das neuromuskuläre System vielseitig. Eine gezielte Förderung der Beweglichkeit kann dabei sowohl die Leistung steigern als auch Verletzungen vorbeugen“, so Philipp Jelinek. Doch was bedeutet Beweglichkeit eigentlich?

Beweglichkeit ist die Fähigkeit eines Muskels oder einer Muskelgruppe, passiv oder aktiv einen Gelenkbereich in einem bestimmten Bewegungsumfang zu nutzen. Und hier liegen laut dem Bewegungsexperten wichtige Unterschiede: