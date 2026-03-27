So nutzen Sie die Stadt als Trainingsraum

Der große Vorteil des Trainings in der Stadt liegt in seiner Einfachheit und Flexibilität. Es kostet nichts, ist spontan möglich und lässt sich leicht in den Alltag integrieren – etwa auf dem Weg zur Arbeit oder während eines Spaziergangs im Park. Gleichzeitig trainiert man an der frischen Luft, was sich positiv auf Motivation, Konzentration und Wohlbefinden auswirkt.