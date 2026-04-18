Österreicher pfeifen auf ein Tempolimit 100

Viele sparen bereits – aber freiwillig

Ein bewusster Umgang mit dem Treibstoff ist auch ohne Zwangsmaßnahmen bereits Realität. So geben etwa 65 Prozent der Befragten an, immer oder zumindest teilweise spritsparend zu fahren. 41 Prozent tun das grundsätzlich, weitere 11 Prozent haben ihr Verhalten erst mit den steigenden Preisen für Benzin und Diesel angepasst. 13 Prozent entscheiden je nach Situation – etwa wenn kein Zeitdruck besteht – bewusst sparsamer zu fahren. Und sogar unter jenen, die selbst schon aktiv Sprit sparen, spricht sich eine knappe Mehrheit (53 Prozent) gegen verpflichtende Maßnahmen aus. „Wer seinen Verbrauch senken möchte, kann das schon heute tun - etwa durch vorausschauendes Fahren oder eine angepasste Fahrweise. Dafür braucht es keine verpflichtenden Tempolimits“, so Wiesinger.