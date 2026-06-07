Im Auftrag des Herrn und des Rock‘n‘Rolls

Dröhnende Musik, lauwarmes Bier in rauen Mengen, schwitzende und feiernde Menschen – all das gehört zu einem Musikfestival dazu. Aber Seelsorge und intime Gespräche? „Ja“, findet Florian Baumgartner. Der 45-jährige Pastoralassistent aus Schärding (Oberösterreich) ist im Auftrag des Herrn und des Rock’n’Roll unterwegs. Als Festivalseelsorger kümmert er sich mit seinem Team um die großen und kleinen Nöte der heimischen Musikfans. Vom Wiener Donauinselfest über das Innviertler „Woodstock der Blasmusik“ bis hin zum „Electric Love“ in Salzburg ist man im Einsatz.