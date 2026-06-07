Metallsplitter! Über 100 Reifenpannen bei Ironman

WM-Ticket geholt

Perterer kam beim Großereignis mit Platz acht aus dem Wasser, verbesserte sich auf der Radstrecke auf den vierten Rang – und kam am Ende als Fünfte ins Ziel. Die EM-Medaille verpasste die 34-Jährige um 7:10 Minuten, dafür stellte die Villacherin mit einer Zeit von 8:22:31 ihre persönliche Bestzeit und dazu auch österreichischen Rekord auf.