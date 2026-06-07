„Wer hier Lagerkoller bekommt, hat ein Problem“

Wir schätzen die Privatsphäre unserer Gäste, darüber können wir keine Auskunft geben.“ Die Standard-Antwort von Tori McLaughlin. Die Hoteldirektorin des Ritz Carlton war beim „Krone“-Besuch im Basecamp des ÖFB-Teams zwar freundlich und hilfsbereit, aber die meisten Fragen, etwa über Extra-Wünsche und Sicherheitsmaßnahmen, lächelte sie weg. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine andere Nation ein besseres Quartier hat“, legte sich Teamchef Ralf Rangnick vorab fest. „Wer hier einen Lagerkoller bekommt, der hat ein Problem mit sich selbst.“