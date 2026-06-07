Wetter kippt: Gewitteralarm sorgt für Sommerpause

Ein Blick auf die neue Woche verheißt wettertechnisch nichts Gutes: Der Start verläuft noch sonnig, doch schon ab Dienstag droht ein massiver Umschwung. Mit im Gepäck: Gewitter, Sturm und teils kräftige Böen. Regional drohen laut Wetterexperten teils heftige Unwetter. Erst zum Wochenende ist wieder Entspannung in Sicht.
Das Wochenende lockte vielerorts zahlreiche Menschen wegen der angenehmen sommerlichen Temperaturen ins Freie. Im Süden und Westen deutet sich jedoch bereits an, was nun auch im Osten bevorsteht: Ein massiver Wetterumschwung, der dem Sommer eine kurze Verschnaufpause verschafft, wie Unwetterexperten der Geosphere Austria berichten.
Der Montag startet noch recht sonnig, doch tagsüber ziehen zunehmend Wolken auf, im weiteren Verlauf sind vielerorts Gewitter möglich. Vor allem in den Bergen und im Süden kann es zu teils kräftigen Gewittern mit starken Böen kommen. Bis zum Abend erreichen Wolkenfelder und Regen auch den Westen Österreichs. Die Temperaturen steigen noch einmal auf sommerliche Höchstwerte von bis zu 30 Grad.
Starkregen und Gewittergefahr
Zum Dienstag dann die abrupte Wende: Von Westen her ziehen dichte Wolken auf und bringen teils kräftige Regenschauer mit sich. Im Osten scheint vormittags noch die Sonne, doch im Tagesverlauf ziehen bereits erste Gewitter auf. Vor allem im Süden und im Bergland besteht erhebliche Gewittergefahr, die regional auch heftig ausfallen kann. Die Temperaturen steigen von West nach Ost auf 19 bis 29 Grad.
Dichte Wolken sind auch am Mittwoch bestimmend und bringen vielerorts anhaltenden Regen. Besonders zwischen den Zillertaler Alpen und den Niederen Tauern sowie in Osttirol und Oberkärnten zeigt sich der Himmel grau in grau, dort fällt der Regen voraussichtlich am kräftigsten aus. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze stellenweise bis 1800 Meter. Im Osten und Südosten bleibt es dagegen tagsüber meist noch trocken. Die Temperaturen sinken zur Wochenmitte deutlich auf maximal 21 Grad.
Wetter bessert sich zum Wochenende
Am Donnerstag ist das Gröbste vorbei, die Störungszone zieht über Österreich durch. Sonne und Wolken wechseln sich am Himmel ab. Nur im Norden und Osten sind bei teils kräftigem Wind noch einzelne Regenschauer möglich. Die Temperaturen bleiben frühlingshaft und erreichen 16 bis 23 Grad.
Zum Wochenende hin dürfte es wieder freundlicher werden: In vielen Regionen zeigt sich am Freitag die Sonne am Himmel, nur zeitweise ziehen noch einzelne dichte Wolkenfelder durch. Die Temperaturen bleiben angenehm und erreichen Höchstwerte von 17 bis 24 Grad.
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