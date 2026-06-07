Wetter kippt: Gewitteralarm sorgt für Sommerpause

Dichte Wolken sind auch am Mittwoch bestimmend und bringen vielerorts anhaltenden Regen. Besonders zwischen den Zillertaler Alpen und den Niederen Tauern sowie in Osttirol und Oberkärnten zeigt sich der Himmel grau in grau, dort fällt der Regen voraussichtlich am kräftigsten aus. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze stellenweise bis 1800 Meter. Im Osten und Südosten bleibt es dagegen tagsüber meist noch trocken. Die Temperaturen sinken zur Wochenmitte deutlich auf maximal 21 Grad.