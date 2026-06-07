Junger Kletterer verunglückt am Untersberg tödlich

Beim Zustieg zu einer Kletterroute am Salzburger Untersberg verunglückte am Sonntagvormittag ein junger Deutscher tödlich, wie die Bergrettung berichtet. Um 11 Uhr erreichte die Einsatzkräfte die Alarmierung zu einem Absturz am Dopplersteig. Ein Kletterer war auf der Höhe des Zeppezauerhauses am Untersberg in steilem Gelände ausgerutscht und tödlich abgestürzt.
„Der Kletterer war im Zustieg und leider nicht gesichert“, so der Einsatzleiter der Bergrettung Grödig, Thomas Hettegger. Das Team des Polizeihubschraubers übernahm die Bergung, die Bergrettung Grödig stand in Einsatzbereitschaft.
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