LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt den großen Monaco-GP?

Sechstes Rennen in der Formel-1-Saison 2026: Heute steht der Grand Prix von Monaco auf dem Programm. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der Zwischenstand:
Hier der Stand in der Fahrer-Weltmeisterschaft:
Neue Autos, altes Dilemma? Beim Formel-1-Klassiker in Monaco könnten Überholmanöver trotz der jüngsten Regel-Revolution wieder eine Seltenheit werden! In den engen Straßen des Fürstentums geht es beim Grand Prix für die meisten Fahrer wieder darum, die Dominanz von Mercedes zu brechen.
„Ferrari wird das Team sein, das es zu schlagen gilt!“
Die Favoritenrolle schob Mercedes vor dem Traditionsrennen aber der Scuderia zu. „Ferrari wird das Team sein, das es in Monaco zu schlagen gilt“, sagte „Silberpfeil“-Ass Kimi Antonelli nach seinem Sieg in Montreal vor zwei Wochen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.