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LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt den großen Monaco-GP?

Formel 1
07.06.2026 05:03
Was ist heute beim Monaco-GP für WM-Leader Kimi Antonelli drinnen?
Was ist heute beim Monaco-GP für WM-Leader Kimi Antonelli drinnen?(Bild: AP/Philippe Magoni)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sechstes Rennen in der Formel-1-Saison 2026: Heute steht der Grand Prix von Monaco auf dem Programm. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Hier der Zwischenstand:

Hier der Stand in der Fahrer-Weltmeisterschaft:

Neue Autos, altes Dilemma? Beim Formel-1-Klassiker in Monaco könnten Überholmanöver trotz der jüngsten Regel-Revolution wieder eine Seltenheit werden! In den engen Straßen des Fürstentums geht es beim Grand Prix für die meisten Fahrer wieder darum, die Dominanz von Mercedes zu brechen.

„Ferrari wird das Team sein, das es zu schlagen gilt!“
Die Favoritenrolle schob Mercedes vor dem Traditionsrennen aber der Scuderia zu. „Ferrari wird das Team sein, das es in Monaco zu schlagen gilt“, sagte „Silberpfeil“-Ass Kimi Antonelli nach seinem Sieg in Montreal vor zwei Wochen.

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