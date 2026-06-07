Bürgermeister kämpft mit Feinden im eigenen Lager

Schwarze Gemeinderäte gegen eigenen Ortschef?

Das würde bedeuten, dass drei bis vier der elf ÖVP-Gemeinderäte gegen ihren „eigenen Mann“ gestimmt haben und er im Gemeinderat derzeit eigentlich nur mit anderen Parteien Mehrheiten zusammenbringen würde. Pollack dazu: „Es ist eine turbulente Zeit. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es nicht einfach wird.“ Der junge Gemeindechef (37) will aber mit guter Leistung den Frieden in den eigenen Reihen wieder herstellen.