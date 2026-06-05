NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg

Bei ihrer Argumentation bezieht sich Brandstötter offenbar auf Zahlen des Wirtschaftsforschungsinstitutes (WIFO) aus dem Jahr 2024. Die Angst um den Standort Wien ist jedoch neu. Die UNO hat zwar immer wieder betont, sich „verschlanken“ zu wollen, eine Verlegung oder Schließung des Amtssitzes in der österreichischen Hauptstadt stand – zumindest öffentlich – nie zur Debatte. Es wird lediglich darum gestritten, wer für die Kosten der sanierungsbedürftigen UNO-City aufkommen soll. Dem Vernehmen nach gibt es bereits einen Investitionsrückstau von mehreren Hundert Millionen Euro.