Kuchl krallte sich den Landesmeister-Titel

Die Tennengauer starteten mit viel Elan in die Partie und sorgten durch Nestaval (15.) und Hofer (19.) früh für klare Verhältnisse. „So hatten wir uns das auch vorgenommen“, erklärte der Übungsleiter. Der BSK bestimmte vor allem in Halbzeit zwei die Partie, Kapital konnten die Pongauer aber keines daraus schlagen. „Wir hätten sicher ein oder zwei Tore schießen müssen. Ich bin aber stolz auf die Leistung meiner Mannschaft“, resümierte BSK-Coach Sean Caldwell.