„Nicht cool“: DFB-Goalie reagiert auf Degradierung

Beim 2:1-Erfolg gegen die USA in der WM-Generalprobe stand Baumann erneut zwischen den Pfosten, nachdem Neuer aufgrund einer Wadenverletzung gefehlt hatte. Nach der Partie sprach der 36-Jährige erstmals über seine Herabstufung. „Anfangs war es natürlich hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her“, sagte der Hoffenheimer bei „RTL“. Gleichzeitig stellte Baumann klar, dass für ihn nie infrage gekommen sei, die Reise zur Weltmeisterschaft nicht anzutreten. „Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal daran gedacht, nicht mitzufahren“, bekräftigte der Schlussmann. „Es ist eine WM, ich möchte der Mannschaft helfen, es wird alles für den Erfolg getan.“