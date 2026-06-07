Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer kehrt zurück

„Nicht cool“: DFB-Goalie reagiert auf Degradierung

Fußball International
07.06.2026 12:36
DFB-Goalie Oliver Baumann
DFB-Goalie Oliver Baumann(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Anfangs war es natürlich hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her.“ Oliver Baumann hat erstmals offen über seine Degradierung in der deutschen Nationalmannschaft gesprochen. Nach der Rückkehr von Manuel Neuer musste der Hoffenheim-Goalie seinen Platz als Nummer eins wieder räumen. 

0 Kommentare

Beim 2:1-Erfolg gegen die USA in der WM-Generalprobe stand Baumann erneut zwischen den Pfosten, nachdem Neuer aufgrund einer Wadenverletzung gefehlt hatte. Nach der Partie sprach der 36-Jährige erstmals über seine Herabstufung. „Anfangs war es natürlich hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her“, sagte der Hoffenheimer bei „RTL“. Gleichzeitig stellte Baumann klar, dass für ihn nie infrage gekommen sei, die Reise zur Weltmeisterschaft nicht anzutreten. „Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal daran gedacht, nicht mitzufahren“, bekräftigte der Schlussmann. „Es ist eine WM, ich möchte der Mannschaft helfen, es wird alles für den Erfolg getan.“

Verhältnis zu Neuer „gut, nach wie vor“
Auch das Verhältnis zu Manuel Neuer habe unter der Situation nicht gelitten. „Gut, nach wie vor“, betonte Baumann.

Lesen Sie auch:
Leroy Sane (Bildmitte) erzielte den 2:1-Siegtreffer.
Siegtor von Sane
Deutschland gewinnt WM-Generalprobe gegen die USA
06.06.2026

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich wenige Minuten zuvor ausdrücklich bei seinem Ersatzkeeper bedankt und dessen Verhalten hervorgehoben. Baumann sei eine „Weltklasse-1b-Lösung“, erklärte Nagelsmann, als er bei der Kader-Nominierung im Mai die Rückkehr von Manuel Neuer und damit die Herabstufung Baumanns bestätigte.

Neuer wieder die Nummer eins
Neuer war nach der EM 2024 aus der DFB-Elf zurückgetreten. Mit dem WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curaçao soll der Routinier nun wieder als Stammgoalie zwischen den Pfosten stehen.

Baumann, der Neuer bereits beim 4:0-Testspielsieg gegen Finnland vertreten hatte, rückt damit bei der Weltmeisterschaft erneut ins zweite Glied – stellt sich aber weiterhin voll in den Dienst der Mannschaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
07.06.2026 12:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
203.336 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
129.676 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
103.898 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1046 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Niederösterreich
Jugendbande prügelt, bedroht Ticket-Kontrolleure
972 mal kommentiert
Am Bahnhof in Kreisbach wurde von Mitgliedern der „Straßenbande 187“ die Drohung (am Bild unten) ...
Innenpolitik
Ungustiösen Filz müssen wir anprangern
854 mal kommentiert
Gute Miene zum bösen Spiel machen? Im ORF wurden zu viele Stoppschilder ignoriert.
Mehr Fußball International
Neuer kehrt zurück
„Nicht cool“: DFB-Goalie reagiert auf Degradierung
Sport Tv Logo
Laura Wienroither
Feier mit Pep Guardiola: Momente für die Ewigkeit!
Auch Brasilien siegt
Argentinien gewinnt WM-Test – ohne Lionel Messi
„Reicht bis Finale“
Pizza erlaubt! So hält Experte die ÖFB-Stars fit
Fußball-WM
Irans Team darf nur am Spieltag in die USA
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf