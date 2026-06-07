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Frage des Tages

Reden Sie mit Kollegen über Ihr Gehalt?

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07.06.2026 15:22
Nicht jeder spricht gern offen über sein Gehalt.
Nicht jeder spricht gern offen über sein Gehalt.(Bild: Marco Scisetti - stock.adobe.com)
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Von Community

„Gläserne“ Löhne für mehr Gerechtigkeit? Die Politik streitet aktuell über das neue Transparenz-Gesetz. Unsere Frage des Tages vom 07.06.2026 lautet daher: „Debatte um Transparenz: Reden Sie mit Kollegen über Ihr Gehalt?“

0 Kommentare

Warum ist das Thema Gehalt in Österreich Ihrer Meinung nach noch immer ein derartiges Tabu? Haben Sie durch Gespräche schon einmal herausgefunden, dass Kollegen für die gleiche Arbeit besser oder schlechter bezahlt werden als Sie? Wie würden Sie reagieren, wenn Sie plötzlich erfahren, dass ein Kollege mit weniger Erfahrung deutlich mehr Gehalt bekommt?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

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