Reden Sie mit Kollegen über Ihr Gehalt?

Warum ist das Thema Gehalt in Österreich Ihrer Meinung nach noch immer ein derartiges Tabu? Haben Sie durch Gespräche schon einmal herausgefunden, dass Kollegen für die gleiche Arbeit besser oder schlechter bezahlt werden als Sie? Wie würden Sie reagieren, wenn Sie plötzlich erfahren, dass ein Kollege mit weniger Erfahrung deutlich mehr Gehalt bekommt?