Feier mit Pep Guardiola: Momente für die Ewigkeit

„Die letzten Wochen waren die besten Wochen meines Lebens“, sagt Laura Wienroither. Die ÖFB-Teamspielerin über das Double mit Manchester City, die Feier mit den Männern und Startrainer Pep Guardiola, Österreichs 1:0 gegen Slowenien und den Trainerwechsel zu Neo-Teamchef Söndergaard.
Den 1:0-Sieg der ÖFB-Frauen bei der Premiere von Teamchef Lars Söndergaard in der WM-Quali am Freitag über Slowenien konnte sie nur aus der Ferne verfolgen. „Das war mega-wichtig! Man hat gesehen, dass neue Energie durchs Team geht, wir einen klaren Plan haben“, sagt die aktuell verletzte Laura Wienroither.
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