Feier mit Pep Guardiola: Momente für die Ewigkeit

Den 1:0-Sieg der ÖFB-Frauen bei der Premiere von Teamchef Lars Söndergaard in der WM-Quali am Freitag über Slowenien konnte sie nur aus der Ferne verfolgen. „Das war mega-wichtig! Man hat gesehen, dass neue Energie durchs Team geht, wir einen klaren Plan haben“, sagt die aktuell verletzte Laura Wienroither.