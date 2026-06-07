Sieben Kälber tödlich über Felsen abgestürzt

Neun Kälber entwischten am Samstag von einer Weide in Maria Neustift. Der Landwirt rief die Feuerwehr zu Hilfe, die sich auch mit Drohnen auf die Suche nach den Ausreißern machte. Doch leider konnten sieben Tiere nur noch tot aufgefunden werden.
Am Samstagnachmittag bemerkte der Landwirt aus Maria Neustift, dass neun Kälber von einer Weide entkommen und in Richtung Lindmauer (1103 Meter) gelaufen waren. Nachdem er erfolglos versucht hatte, die Tiere selbst wieder einzufangen, alarmierte er die Feuerwehr.
Mit Drohnen gesucht
Fünf Wehren machten sich zu Fuß und mit Drohnenunterstützung auf die Suche nach den vermissten Rindern. „Einige der Tiere waren über einen Felsen abgestürzt und erlitten tödliche Verletzungen, vier Tiere waren noch abgängig“, schildert ein Feuerwehrmitglied.
Zwei Tiere überlebt
In weiterer Folge wurden zwei weitere Kälber gefunden, auch sie hatten das Unglück nicht überlebt. Unbestätigten Quellen zufolge soll der „Ausflug“ zumindest für zwei Ausreißer ein gutes Ende genommen haben. Sie dürften unverletzt wieder aufgetaucht sein.
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