Auto streikt: Rennen für Verstappen früh vorbei!

Rabenschwarzer Tag für Max Verstappen in Monaco: Der Red-Bull-Pilot kam am Sonntag beim Grand-Prix-Start nicht vom Fleck und musste das Rennen schon nach wenigen Sekunden abbrechen.
Der Niederländer war hinter Kimi Antonelli von der zweiten Startposition ins Rennen gegangen. Als die Ampel grün leuchtete, kam Verstappen nicht vom Fleck – offensichtlich wegen eines technischen Problems.
Als das gesamte Fahrerfeld an ihm vorbei war, setzte sich sein Red Bull in Bewegung, doch der mehrfache Weltmeister fuhr sogleich in die Box und beendete das Rennen.
„Es war ein Problem mit dem Motor, mehr kann ich noch nicht dazu sagen“, sagte ein frustrierter Verstappen wenig später. „Wir hatten bislang ein sehr gutes Wochenende – schade, dass es heute so geendet hat.“
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