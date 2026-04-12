„Tempo 100“-Limit spart weniger Sprit als gedacht

Denn statt einer Reduktion von 130 auf 100 km/h müsse man von realen Durchschnittsgeschwindigkeiten ausgehen: Diese liegen laut Studien bei etwa 115 bis 120 km/h auf freien Autobahnabschnitten und bei 100 bis 105 km/h in Tempo-100-Bereichen. Dadurch ergebe sich effektiv nur eine Temporeduktion von rund 15 km/h, was die mögliche Ersparnis pro Fahrt auf etwa zehn bis zwölf Prozent reduziere. Da zudem nur rund 34 Prozent der Pkw-Fahrleistung auf Autobahnen entfallen und mehr als die Hälfte davon bereits tempobeschränkt ist, schrumpft der Effekt weiter.