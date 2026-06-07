„Dann wird gefeiert, gibt es ganzen Tag Freibier!“

Wer in Florida richtig stilecht Fußballschauen möchte, kommt ins „Fritz and Franz Bierhaus“ nach Coral Gables. Im Vorort von Miami regiert unter der Regie des oberösterreichischen Lokalchefs Harald Neuweg König Fußball. Inmitten der an den Wänden hängenden Trikots von Bayern München, LASK, Österreich, FC Barcelona oder Neuwegs Heimatverein UFC St. Agatha hat nicht einmal die US-Nationalsportart American Football ein Leiberl.