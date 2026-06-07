Unter Rasenmäher geraten: So geht es dem Bub (1)

Es war ein Horror-Unfall, der sich am Samstagvormittag im Tiroler Unterland ereignet hatte: Ein eineinhalbjähriger Bub geriet unter einen Rasenmäher und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Von dort gibt es jetzt ein erstes Update.