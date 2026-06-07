Unter Rasenmäher geraten: So geht es dem Bub (1)

Es war ein Horror-Unfall, der sich am Samstagvormittag im Tiroler Unterland ereignet hatte: Ein eineinhalbjähriger Bub geriet unter einen Rasenmäher und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Von dort gibt es jetzt ein erstes Update.
Es ist der Albtraum aller Eltern, der am Samstag, gegen 9.45 Uhr, für ein Paar in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) wahr geworden ist. Das eigene Kind verletzt sich schwer – in diesem Fall auf besonders tragische Art und Weise. Der 40-jährige Vater war im Garten mit Mäharbeiten beschäftigt ...
Mit Fuß unter den Mäher geraten
„Laut derzeitigem Erkenntnisstand dürfte der eineinhalbjährige Sohn des Mannes in Richtung Rasenmäher gelaufen beziehungsweise ausgerutscht sein, wodurch dieser mit dem rechten Fuß unter das Gehäuse des Mähers geriet“, schilderte die Polizei am Samstag den dramatischen Unfallhergang.
Der Schock sitzt tief. Das Kleinkind erlitt schwere Verletzungen im Bereich des rechten Fußes. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.
Der Bub ist nicht lebensbedrohlich verletzt. Er liegt auf der Normalstation.
Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger zur „Krone“
Bild: Tirol Kliniken
Erstes Update zum Gesundheitszustand
Auf „Krone“-Nachfrage gab es von dort Sonntagmittag ein erstes Update zum Gesundheitszustand des Kindes. „Der Bub ist nicht lebensbedrohlich verletzt“, betonte Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger.
Das Kleinkind liege auf der Normalstation und werde dort bestmöglich medizinisch betreut.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird von der Polizei jetzt ermittelt. Im Anschluss erfolgen entsprechende Berichte an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft.
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