Finger weg bei Rehkitzen und anderen Jungtieren

Liegt ein Tier direkt auf der Straße – oder auch mitten auf der Wiese, die gemäht werden soll, sollte man Hautkontakt meiden und eventuell sogar eine Geruchsbarriere mit Laub oder Gras zu schaffen. Das Tier dann unbedingt im direkt angrenzenden Sichtbereich wieder absetzen und den Ort verlassen, damit die Mutter schnell und stressfrei wiederkommen kann. Bei verletzten Tieren immer einen lokalen Jagdverantwortlichen oder den Tierschutz alarmieren.