Die Frau mit den vielen Facetten und einer Mission

Diese junge Frau ist mit ihren für österreichische Verhältnisse beachtlichen 52.000 Instagram-Followern mehr als nur ein weiteres Social-Media-Phänomen. Und Valerie Huber lässt sich dabei auch in keine Schublade stecken. Die 30-Jährige hat viele Gesichter, zeigt zahlreiche Facetten, mit denen sie positiv von sich reden macht – ihre 2023 aufgelöste Verlobung mit Musiker Paul Pizzera fällt dann diesbezüglich, als einer der ganz wenigen Abschnitte, in die Kategorie „Künstlerpech“.