Die Frau mit den vielen Facetten und einer Mission

Sie will Jeanne d’Arc spielen, ist Botschafterin für UNICEF und schreibt an ihrem zweiten Buch. In der „Krone“ erzählt die Schauspielerin, Autorin und Aktivistin Valerie Huber (30) über ihre Visionen und ihre vielen Facetten.
Diese junge Frau ist mit ihren für österreichische Verhältnisse beachtlichen 52.000 Instagram-Followern mehr als nur ein weiteres Social-Media-Phänomen. Und Valerie Huber lässt sich dabei auch in keine Schublade stecken. Die 30-Jährige hat viele Gesichter, zeigt zahlreiche Facetten, mit denen sie positiv von sich reden macht – ihre 2023 aufgelöste Verlobung mit Musiker Paul Pizzera fällt dann diesbezüglich, als einer der ganz wenigen Abschnitte, in die Kategorie „Künstlerpech“.
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