„Feiern Pädophilie“: Austropop-Sager empört Fans

Vorwürfe der „schlechten Recherche“

So lautet etwa ein Kommentar, Hirsch vorzuwerfen, er würde Pädophilie zelebriere, sei „absolut widerwärtig“ – gerade, weil er in seinen Texten häufig „menschliche Abgründe“ thematisiere. „Gerade jene, die in der Bevölkerung oft totgeschwiegen wurden oder immer noch werden. Gerade doch in der Kunst sollte man Unangenehmes bearbeiten können, was nicht jedem gefallen muss.“ Zahlreiche weitere User werfen der Influencerin daher vor, „schlecht recherchiert“ zu haben.