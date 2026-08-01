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Großer Schock

Heimischer Reality-Star stirbt bei Horror-Unfall

Adabei Österreich
01.08.2026 16:58
Mano Machinek und Maria Maksimovic waren ein glückliches Paar.
Mano Machinek und Maria Maksimovic waren ein glückliches Paar.(Bild: ATV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Schock sitzt tief: Der ehemalige „Forsthaus Rampensau“-Kandidat Mano Machinek hat bei einem Autounfall mit seinem Porsche in Italien sein Leben verloren. Er wurde nur 37 Jahre alt.

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Offenbar dürfte Machinek in einer Kurve in Gignese am Lago Maggiore die Kontrolle über sein Cabrio verloren haben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.

Im Jahr 2022 hatte Machinek gemeinsam mit seiner Freundin Maria Maksimovic an der ATV-Show teilgenommen und stand gemeinsam mit Tinderking Luis, Model Sonja Plöchl, Tara Tabitha oder Nina „Bambi“ Bruckner vor der Kamera. „Wir trauern um Mano, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Unser aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Maria, wir wünschen dir ganz viel Kraft und sind in Gedanken bei dir“, bestätigte ATV den Tod des Stars auf Instagram.

„Mano starb bei dem, was er so sehr liebte“
Auch seine Freundin zeigte sich zutiefst betroffen. Mit tränenerstickter Stimme äußerte sie sich auf Instagram. Und schrieb dazu: „Mein geliebter Mano ist bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – während er etwas tat, das er mehr liebte als fast alles andere auf dieser Welt: Auto zu fahren.“

Lesen Sie auch:
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12.09.2022

Und weiter: „Er saß am Steuer eines Porsches, eines Autos, das für ihn so viel mehr war als nur ein Fahrzeug. … Es bricht mir das Herz, dass genau das, was er so sehr liebte, zu dem Moment wurde, in dem ich Abschied von ihm nehmen musste.“

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