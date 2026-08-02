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Tragödie in Italien

Reisebus kracht in Wohnmobil: 6 Tote, 27 Verletzte

Ausland
02.08.2026 22:56
Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar.
Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar.(Bild: EKH-Pictures - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen den mittelitalienischen Städten Rieti und Terni sind am Sonntagnachmittag sechs Menschen ums Leben gekommen.

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Ein Reisebus und ein Wohnmobil stießen nahe Colli sul Velino in der Provinz Rieti frontal zusammen. Die Wucht des Zusammenstoßes war so stark, dass weitere Fahrzeuge die Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten und in die Kollision verwickelt wurden.

Drei Schwerverletzte in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert
Unter den Toten befinden sich nach bisherigen Angaben die beiden Fahrer sowie Insassen von Bus und Wohnmobil. Drei Schwerverletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in der Region Latium und Umbrien gebracht. Die Fahrgäste des Busses mussten evakuiert werden, einige standen nach dem Unfall unter Schock. Die Stadt Terni richtete zudem eine Einsatzzentrale des Zivilschutzes ein.

Die Ermittler untersuchen derzeit den genauen Unfallhergang und prüfen, ob möglicherweise ein Fahrfehler, gesundheitliche Probleme eines Fahrers oder andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Wegen der Bergungsarbeiten und der Sicherung der Unfallstelle wurde die Straße in beide Richtungen vollständig gesperrt.

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