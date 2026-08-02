Tragödie in Italien
Reisebus kracht in Wohnmobil: 6 Tote, 27 Verletzte
Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen den mittelitalienischen Städten Rieti und Terni sind am Sonntagnachmittag sechs Menschen ums Leben gekommen.
Ein Reisebus und ein Wohnmobil stießen nahe Colli sul Velino in der Provinz Rieti frontal zusammen. Die Wucht des Zusammenstoßes war so stark, dass weitere Fahrzeuge die Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten und in die Kollision verwickelt wurden.
Drei Schwerverletzte in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert
Unter den Toten befinden sich nach bisherigen Angaben die beiden Fahrer sowie Insassen von Bus und Wohnmobil. Drei Schwerverletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in der Region Latium und Umbrien gebracht. Die Fahrgäste des Busses mussten evakuiert werden, einige standen nach dem Unfall unter Schock. Die Stadt Terni richtete zudem eine Einsatzzentrale des Zivilschutzes ein.
Die Ermittler untersuchen derzeit den genauen Unfallhergang und prüfen, ob möglicherweise ein Fahrfehler, gesundheitliche Probleme eines Fahrers oder andere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Wegen der Bergungsarbeiten und der Sicherung der Unfallstelle wurde die Straße in beide Richtungen vollständig gesperrt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.