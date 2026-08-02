Reisebus kracht in Wohnmobil: 6 Tote, 27 Verletzte

Drei Schwerverletzte in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert

Unter den Toten befinden sich nach bisherigen Angaben die beiden Fahrer sowie Insassen von Bus und Wohnmobil. Drei Schwerverletzte wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in der Region Latium und Umbrien gebracht. Die Fahrgäste des Busses mussten evakuiert werden, einige standen nach dem Unfall unter Schock. Die Stadt Terni richtete zudem eine Einsatzzentrale des Zivilschutzes ein.