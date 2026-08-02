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Bei ihrem WTA-Debüt

16-Jährige sorgt in Memphis für Tennis-Sensation

Tennis
02.08.2026 22:30
Kristina Liutowa hat in Memphis für Aufsehen gesorgt.
Kristina Liutowa hat in Memphis für Aufsehen gesorgt.(Bild: AFP/JUSTIN FORD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die erst 16-jährige Russin Kristina Liutowa gewann beim Hartplatz-Turnier in Memphis gleich das erste WTA-Turnier, bei dem sie im Hauptfeld stand.

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Die Qualifikantin und Nummer 229 der Welt setzte sich im Finale gegen die Tschechin Darja Vidmanova (WTA-114.) 1:6,6:1,6:3 durch.

Liutowa ist die jüngste Siegerin eines WTA-Turniers seit Coco Gauff 2019 in Linz. In der Weltrangliste wird sie mehr als hundert Positionen nach oben klettern.

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