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Hier zeigt Taylor Swift erstmals ihren Ehering!

Society International
12.07.2026 17:07
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit ...
Foto-Premiere! Die ersten Bilder von Travis Kelce und Taylor Swift nach der Traumhochzeit entstanden an diesem Wochenende bei der Trauung von NFL-Star JuJu Smith-Schuster. Und die Sängerin ließ hier auch ihren Ehering blitzen.(Bild: www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eine Woche nach der Märchenhochzeit in Madison Square Garden ist für Taylor Swift und Travis Kelce schon der nächste romantische Termin auf dem Programm gestanden: Beim Jawort von NFL-Profi JuJu Smith-Schuster und Influencerin Laura Kruk zeigten sich die beiden erstmals als Frischvermählte – Blick auf den Ehering inklusive!

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Smith-Schuster und Kruk lud zur Hochzeit ins glamouröse Ritz-Carlton in Laguna Niguel im kalifornischen Orange County. Und für den Kelce-Kumpel unterbrachen Swift und ihr frisch angetrauter Ehemann ihre Flitterwochen natürlich gerne.

Swift trug Wow-Robe in Rosa
Und der erste Auftritt der Sängerin und des NFL-Stars fiel dementsprechend glamourös aus, wie die Fotos zeigen. Swift trug eine rosarote, schulterfreie Traumrobe mit Blumenmuster des Labels Markarian, ihren ikonischen roten Lippenstift und hatte ihre blonde Mähne zu einem eleganten Dutt zusammengefasst.

Hand in Hand kamen Travis Kelce und Taylor Swift zur Hochzeit von JuJu Smith-Schuster und Laura ...
Hand in Hand kamen Travis Kelce und Taylor Swift zur Hochzeit von JuJu Smith-Schuster und Laura Kruk. Die Sängerin trug eine florale Traumrobe von Markarian.(Bild: www.PPS.at)

Besonders ins Auge stach aber Swifts linke Hand. An DEM Finger prangt nämlich seit letzter Woche nicht nur der Verlobungsring, den Kelce ihr im letzten Jahr angesteckt hatte, sondern auch ihr Ehering. Und auf diesen konnte man am Wochenende nun zum allerersten Mal einen kleinen Blick erhaschen.

Kelce kam im klassischen Anzug in Dunkelgrau. Und weil die Trauung im Freien stattfand trugen sowohl der Sportstar als auch die Sängerin Sonnenbrillen.

Immer wieder ließ Taylor Swift ihren Ehering blitzen. Das Paar unterbrach für die Hochzeit ihrer ...
Immer wieder ließ Taylor Swift ihren Ehering blitzen. Das Paar unterbrach für die Hochzeit ihrer guten Freunde den Honeymoon.(Bild: www.PPS.at)

Auf Wolke sieben
Eine Woche nach dem Jawort schweben Travis und Taylor jedenfalls noch auf Wolke sieben, wie die Fotos beweisen. Die beiden kamen Händchen haltend bei der Hochzeit an und tauschten auch während der Trauung ihrer Freunde immer wieder zärtliche Gesten. 

Bei der Party nach der Trauung mischten sie sich jedoch unter die Hochzeitsgäste. Ob Taylor hier auch Details ihrer eigenen Märchenhochzeit oder ihrer „Mini-Flitterwochen“ in Montana ausplauderte? 

Taylor Swift genoss Champagner und tauschte mit ihrem frisch angetrauten Ehemann während der ...
Taylor Swift genoss Champagner und tauschte mit ihrem frisch angetrauten Ehemann während der Trauung immer wieder zärtliche Gesten. Auch Travis Kelces Ehering ist auf diesem Foto zu sehen.(Bild: www.PPS.at)

Flitterwochen unterbrochen
Wie die „Daily Mail“ vor wenigen Tagen nämlich berichtete, hätten Swift und Kelce nach ihrer Mega-Hochzeit mit 1000 Gästen im Madison Square Garden in New York zunächst die ganz besondere „Blase des frisch verheirateten Glücks“ genossen und sich bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um in ein exklusives Luxus-Resort nach Montana zu jetten. 

Für eine Mitgliedschaft im Yellowstone Club ist eine Einladung erforderlich. Zudem fällt eine Aufnahmegebühr von rund 500.000 US-Dollar sowie ein Jahresbeitrag von etwa 78.000 US-Dollar an. Zu den Mitgliedern sollen unter anderem Bill Gates, Tom Brady und Mark Zuckerberg gehören.

Honeymoon in Europa
Wie die „Daily Mail“ berichtete, seien diese Tage bewusst so gewählt worden, da Travis und Taylor die Hochzeit von JuJu Smith-Schuster nicht verpassen wollten. Der tatsächliche Honeymoon sollte demnach nach der Promi-Hochzeit in Kalifornien starten. 

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Geplant sei ein Inselhopping in Griechenland sowie eine Reise durch Europa, bevor Travis Ende Juli wieder zum Training bei den Kansas City Chiefs zurückkehren muss. Ein Insider verriet dem „People“-Magazin: „Sie freuen sich sehr darauf, vor Beginn der Football-Saison noch ein paar Wochen als frisch verheiratetes Paar genießen zu können.“ Travis soll am 28. Juli wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

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