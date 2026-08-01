Die schönsten Roben der Salzburger Festspiele

Wenn Salzburg zu den Festspielen ruft, lässt sich die Crème de la Crème aus Politik, Wirtschaft und Kultur nicht lange bitten. Wirtschaftsbosse, Society-Ladys und sogar Prinzessinnen machten die Mozartstadt bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele und der „Carmen“-Premiere am vergangenen Sonntag einmal mehr zum großen Laufsteg.