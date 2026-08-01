Die schönsten Roben der Salzburger Festspiele

Schimmernde Kleider und tiefe Einblicke beim größten Kultur-Event des Landes: Die „Krone“ zeigt die beeindruckenden Modehighlights der Mozartstadt im heurigen Sommer – welcher Look gefällt Ihnen am besten?
Wenn Salzburg zu den Festspielen ruft, lässt sich die Crème de la Crème aus Politik, Wirtschaft und Kultur nicht lange bitten. Wirtschaftsbosse, Society-Ladys und sogar Prinzessinnen machten die Mozartstadt bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele und der „Carmen“-Premiere am vergangenen Sonntag einmal mehr zum großen Laufsteg.
Denn während auf der Bühne die Emotionen hochgingen, sorgten davor die Roben für Gesprächsstoff – ausschließlich im besten Sinne. Glamourös, glitzernd, farbenfroh oder klassisch schwarz – modisch war wirklich alles dabei.
So erschien die neue Buhlschaft Roxane Duran in einer zartrosa, mit Blüten und funkelnden Details verzierten Kreation von Gottfried Birklbauer. Moderatorin Silvia Schneider hingegen wählte einen weißen Hosenanzug mit Capeblazer und tiefem Ausschnitt – ebenfalls aus dem Hause Gottfried Couture.
Auch die anderen Damen konnten sich sehen lassen: Karoline Edtstadler setzte feurige Akzente und Beauty-Unternehmerin Amra Deisenhammer kam in der Trendfarbe Buttergelb.
Für eine kleine Liebespremiere sorgten Wolfgang Porsche und seine vierte Ehefrau Gabriele: Er kam zwar ohne Porsche, dafür erstmals als Ehemann an ihrer Seite.
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