König Charles spült den Fußball-Frust runter

„Happy Birthday, Queen Camilla!“ Die Ehefrau von König Charles feiert ihren 79. Geburtstag – und setzt dabei ganz auf Ruhe statt royalen Trubel. Ihren Ehrentag verbringt die Königin im engsten Kreis auf dem Landsitz Highgrove in Gloucestershire.
Noch am Tag vor ihrem Geburtstag stand Camilla gemeinsam mit König Charles für einen offiziellen Termin in der Hall & Woodhouse Badger Brewery im Südwesten Englands vor der Kamera.
Dort zeigte sich das Königspaar bestens gelaunt. Charles zapfte sogar persönlich ein Bier und scherzte nach der Niederlage der englischen Fußballer im WM-Halbfinale: „Vielleicht ist heute ein guter Tag, um ein paar Sorgen herunterzuspülen.“ Camilla genoss den Besuch sichtlich und präsentierte sich gewohnt gut gelaunt an der Seite ihres Mannes.
Palast veröffentlicht Geburtstagsporträt
Passend zu ihrem Geburtstag veröffentlichte der Buckingham-Palast außerdem ein neues offizielles Porträt der Monarchin. Die Aufnahmen entstanden bereits im vergangenen Monat im State Drawing Room von Hillsborough Castle in Nordirland. Strahlend lächelt Camilla in die Kamera und trägt dabei eine ganz besondere Brosche: Das funkelnde Schmetterlings-Schmuckstück aus Diamanten und Saphiren gehörte einst Queen Elizabeth II.
Das britische Königshaus ließ Camilla mit diesem Posting auch in den sozialen Medien hochleben:
Außergewöhnliche Liebesgeschichte
Camilla und Charles verbindet eine außergewöhnliche Liebesgeschichte. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 1970 bei einem Polospiel. Obwohl beide später andere Partner heirateten – Charles Prinzessin Diana, Camilla Andrew Parker Bowles -, riss der Kontakt nie ab.
Im Jahr 2005 gaben sie sich schließlich das Jawort, bevor Camilla 2023 bei der Krönung ihres Mannes in der Westminster Abbey offiziell zur Königin gekrönt wurde.
Die große Stütze an Charles‘ Seite
Seit der Krebsdiagnose von König Charles Anfang 2024 steht Camilla ihrem Ehemann ununterbrochen zur Seite und begleitet ihn weiterhin bei zahlreichen öffentlichen Terminen, während der Monarch seine Behandlung fortsetzt.
Zuletzt soll sie maßgeblich beteiligt gewesen sein, das Treffen ihres Mannes mit seinem Sohn Prinz Harry, dessen Frau Herzogin Meghan und der Enkelkinder Lilibet und Archie in der Highgrove-Residenz möglich zu machen.
Zu ihrem Geburtstag setzt die Queen außerdem ein Zeichen für die Bildung. Gemeinsam mit dem National Literacy Trust startet sie ein neues Projekt, das Kindern die Freude am Lesen näherbringen soll. Zu Weihnachten soll jedes britische Kind der sechsten Klasse ein Exemplar des Fantasy-Romans „Impossible Creatures“ von Bestsellerautorin Katherine Rundell geschenkt bekommen – ein Herzensprojekt der Königin, die sich seit Jahren für Leseförderung engagiert.
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