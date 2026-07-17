König Charles spült den Fußball-Frust runter

Zu ihrem Geburtstag setzt die Queen außerdem ein Zeichen für die Bildung. Gemeinsam mit dem National Literacy Trust startet sie ein neues Projekt, das Kindern die Freude am Lesen näherbringen soll. Zu Weihnachten soll jedes britische Kind der sechsten Klasse ein Exemplar des Fantasy-Romans „Impossible Creatures“ von Bestsellerautorin Katherine Rundell geschenkt bekommen – ein Herzensprojekt der Königin, die sich seit Jahren für Leseförderung engagiert.