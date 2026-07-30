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„Warum hüpfst du so?“

Einlage misslungen: Dieses Ö3-Duo braucht Tanzkurs

Adabei Österreich
30.07.2026 16:56
Am Donnerstag sendeten Philipp Hansa und Gabi Hiller den Ö3-Wecker live aus Villach. Beim ...
Am Donnerstag sendeten Philipp Hansa und Gabi Hiller den Ö3-Wecker live aus Villach. Beim berühmten Kirchtag am Rathausplatz hatten die beiden viel Spaß.(Bild: APA/HITRADIO Ö3/ROMAN PFEIFFER)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Das unzertrennliche Ö3-Weckerduo Philipp Hansa (36) und Gabi Hiller (40) ist abseits seiner kultigen Moderationen auch bekannt für skurrile Auftritte. Ob bei Mann-gegen-Frau-Challenges im Studio oder bei spontanen Showeinlagen auf öffentlichen Plätzen – gemeinsam sorgen die beiden stets für viel Gelächter. So auch am Donnerstag im Rahmen des Villacher Kirchtags ...

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Der Ö3-Wecker sendete von 5 bis 9 Uhr live vom Villacher Rathausplatz. Beide Moderatoren warfen sich – wie es sich auf einem Kirchtag gehört – bei ihrer Moderation ins Trachtengewand. Ihr spartanisches Open-Air-Studio beim größten Brauchtumsfest Österreichs bestand aus einem Biertisch, einer Bierbank sowie zwei Mikros und zwei Laptops.

Dirndl meets Kilt
Während der Steirer Hansa im Kärntner Kilt glänzte, zog die Niederösterreicherin Hiller mit ihrem Dirndl die Blicke auf sich. Zwischendurch wurden Kirchtagsbesucher knifflige Fragen gestellt (siehe Video unten).

Als Highlight wagen Hiller und Hansa schließlich ein Tänzchen, begleitet von einer Blasmusikgruppe (siehe Video unten).

„Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache ...“
Doch der Auftritt dauerte gerade einmal zehn Sekunden. „Warum hüpfst du so?“, fragte Hiller ihren Tanzpartner. Der antwortete sichtlich überfordert: „Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache ...“ Die beiden hatten – gemeinsam mit den Zusehern – trotzdem ihren Spaß. Das Video von ihrer misslungenen Einlage wurde in kurzer Zeit zum viralen Hit. Augenzwinkernder Tenor der Fangemeinde auf der Ö3-Facebookseite: Das Duo benötigt dringend einen Tanzkurs. Vielleicht kommt ja schon sehr bald ein entsprechendes Hiller-Hansa-Video aus einer Tanzschule ...

Viel Spaß bereits bei der Anreise nach Kärnten
Schon bei ihrer Anreise (siehe Video unten) ins schöne Kärntnerland sorgten beide für jede Menge Unterhaltung. 

Während Hiller den Fahrer mit der Frage: „Wann sind wir da?“ nervte, gönnte sich Hansa immer wieder ein Nickerchen. Um die lange Anreise von Wien nach Villach zu verkürzen, hatte Hiller einige schmackhafte Snacks dabei.

Lesen Sie auch:
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Bereits im März sorgte das Wecker-Duo mit einem skurrilen Video für einen Internet-Hit, indem es im Skigebiet Flachau beinahe ihren Live-Einstieg verpasste.

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