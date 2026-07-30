Einlage misslungen: Dieses Ö3-Duo braucht Tanzkurs

„Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache ...“

Doch der Auftritt dauerte gerade einmal zehn Sekunden. „Warum hüpfst du so?“, fragte Hiller ihren Tanzpartner. Der antwortete sichtlich überfordert: „Ich weiß überhaupt nicht, was ich mache ...“ Die beiden hatten – gemeinsam mit den Zusehern – trotzdem ihren Spaß. Das Video von ihrer misslungenen Einlage wurde in kurzer Zeit zum viralen Hit. Augenzwinkernder Tenor der Fangemeinde auf der Ö3-Facebookseite: Das Duo benötigt dringend einen Tanzkurs. Vielleicht kommt ja schon sehr bald ein entsprechendes Hiller-Hansa-Video aus einer Tanzschule ...