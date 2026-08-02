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Rapid-Transfers? „Es geht nicht nur ums Kaufen“

Bundesliga
02.08.2026 22:45
Gibt es noch Veränderungen im Rapid-Kader?
Gibt es noch Veränderungen im Rapid-Kader?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid ist mit einem 1:0 gegen Altach am Ende erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet, und doch bleiben einige Fragezeichen. Nicht nur der Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit sorgt dabei für Gesprächsstoff. Ein Fokus liegt auch noch auf dem Transfermarkt. 

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Nach vier Minuten war Petter Nosa Dahl für Rapid erfolgreich – und ließ im Auftaktmatch gegen Altach kurz auf ein Torspektakel hoffen. Am Ende wurde daraus nichts – sein Treffer blieb der einzige im Spiel und die Hütteldorfer mussten in der Schlussphase sogar nochmal zittern. 

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„Es ist wichtig, dass wir gewonnen haben. Wir sind gut gestartet. Gegen Ende der zweiten Halbzeit waren wir dann irgendwie unter unserer Leistung. Nichtsdestotrotz haben wir gewonnen. Und wir sind glücklich“, betonte Yusuf Demir nach dem Spiel gegenüber „Sky“. Dass noch nicht alles nach Wunsch läuft, ließ sich aber nicht verbergen. 

Amane bleibt ein heißes Thema
So bleibt auch das Thema Transfers bei den Wienern am Tisch. „Es geht nicht nur ums Kaufen. Es geht auch darum, Spieler zu behalten. Wenn wir wen verkaufen, müssen wir ihn ersetzen“, stellte Trainer Johannes Hoff Thorup klar. Neuzugänge forderte er nicht. „Ich bin schon zufrieden mit der Mannschaft. Ich arbeite sehr gerne mit ihnen. Deswegen konzentriere ich mich auf die Spieler, die da sind. Der Transfermarkt ist für Markus Katzer.“ 

Romeo Amane
Romeo Amane(Bild: GEPA)

Vor allem ein möglicher Abgang scheint deshalb derzeit für Unsicherheit zu sorgen. Die Personalie Romeo Amane war so auch bei Geschäftsführer Katzer Thema. „Er ist jetzt verletzt. Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag spielen wird. Wenn es was mit einem Transfer zu tun hätte, dann wäre er schon weg. Da ist kein Transfer im Raum“, erklärte er zunächst, um dann hinterherzuschieben: „Es gibt sehr viel Interesse. Wir haben viele Angebote am Tisch. Aber noch keines, mit dem wir zufrieden sind. Es wird sicher noch was passieren am Transfermarkt. Der Schlüssel ist, dass wir in der Saison nicht zu viel Veränderung im Kader haben.“ Es stehen also noch spannende Tage und Wochen bevor.

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