Rapid-Transfers? „Es geht nicht nur ums Kaufen“

Vor allem ein möglicher Abgang scheint deshalb derzeit für Unsicherheit zu sorgen. Die Personalie Romeo Amane war so auch bei Geschäftsführer Katzer Thema. „Er ist jetzt verletzt. Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag spielen wird. Wenn es was mit einem Transfer zu tun hätte, dann wäre er schon weg. Da ist kein Transfer im Raum“, erklärte er zunächst, um dann hinterherzuschieben: „Es gibt sehr viel Interesse. Wir haben viele Angebote am Tisch. Aber noch keines, mit dem wir zufrieden sind. Es wird sicher noch was passieren am Transfermarkt. Der Schlüssel ist, dass wir in der Saison nicht zu viel Veränderung im Kader haben.“ Es stehen also noch spannende Tage und Wochen bevor.