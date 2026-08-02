Swarovski präsentiert stolz Klunker am Ringfinger

Inschriften der Liebe ziehen sich schon lange durch die Beziehung von Mateschitz und Swarovski. So besitzt die 32-Jährige etwa eine Halskette mit dem Namenszug „Mark“. Ihr Herzblatt trägt sie somit symbolisch immer bei sich. Der Privatjet des Glamour-Paares ist mit dem Kürzel „LVM“ versehen, was für „Lovebird Victoria Mark“ steht. Sogar den geliebten gemeinsamen Hund Gustl hat die Moderatorin und Unternehmerin in Schriftform verewigt: ebenfalls in Form einer glitzernden Halskette.