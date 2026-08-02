Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt ist‘s für immer!

Swarovski präsentiert stolz Klunker am Ringfinger

Salzburg
02.08.2026 08:00
Am Ringfinger von Swarovski glitzert der Ring mit Schriftzug „forever“ – womöglich als Zeichen ...
Am Ringfinger von Swarovski glitzert der Ring mit Schriftzug „forever“ – womöglich als Zeichen einer heimlich geschlossenen Ehe mit Mark Mateschitz (hinten im Bild)?(Bild: Krone KREATIV/AFP/Andrej Isakovic)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz haben die nächste Stufe ihrer Liebe erklommen. Denn seit Kurzem schmückt ein ganz besonders auffälliger Klunker den Ringfinger der Kristallerbin. Der mit Brillanten besetzte Schriftzug „forever“ – also „für immer“ – lässt sich auf dem Ring lesen, der an Swarovskis rechter Hand funkelt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Inschriften der Liebe ziehen sich schon lange durch die Beziehung von Mateschitz und Swarovski. So besitzt die 32-Jährige etwa eine Halskette mit dem Namenszug „Mark“. Ihr Herzblatt trägt sie somit symbolisch immer bei sich. Der Privatjet des Glamour-Paares ist mit dem Kürzel „LVM“ versehen, was für „Lovebird Victoria Mark“ steht. Sogar den geliebten gemeinsamen Hund Gustl hat die Moderatorin und Unternehmerin in Schriftform verewigt: ebenfalls in Form einer glitzernden Halskette.

Seit über drei Jahren sind die beiden schon ein Paar. Mittlerweile zeigen sie sich oft ...
Seit über drei Jahren sind die beiden schon ein Paar. Mittlerweile zeigen sie sich oft öffentlich gemeinsam. Swarovski war bereits einmal verheiratet. Für Mateschitz wäre es die erste Ehe.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Am meisten Aufmerksamkeit dürfte fortan aber Swarovskis Ring auf sich ziehen. Denn die 32-Jährige setzt ihn immer bewusster in Szene. Demonstrativ trug sie ihn beim Formel-1-Rennen am Spielberg, wo sie sich mehrmals auffällig mit der Hand durch die Haare fuhr. Auch bei neuen Werbefotos ihrer Modemarke Orimei Fashion überstrahlt der Klunker mittlerweile alles.

Hat das Paar im Frühjahr heimlich geheiratet?
Dabei soll es das auffällige Prachtstück schon länger im Leben der Kristallerbin geben. Ungefähr schon seit April dieses Jahres hütet Swarovski das glitzernde Geheimnis, erfuhr die „Krone“. Genau drei Jahre Beziehung feierte das schwerreiche Liebespaar zu jenem Zeitpunkt.

Lesen Sie auch:
Raffaela Schaidreiter und Partner Jan können ihr Baby-Glück nicht mehr verbergen.
Da schau her!
ORF-Star zeigte sich erstmals mit Babybauch
26.07.2026

Gerüchte über eine mögliche Hochzeit gab es in der Vergangenheit immer wieder. So wurde etwa über eine mögliche Eheschließung unmittelbar rund um Swarovskis Moderation beim Eurovision Songcontest gemunkelt.

Auch ihre erste Ehe, mit Unternehmer Werner Mürz, schloss Swarovski heimlich. Danach wartete sie geraume Zeit, bis sie das freudige Ereignis schließlich mit der Öffentlichkeit teilte. Gut möglich also, dass es zum „forever“-Ring nicht nur ein Echtheitszertifikat, sondern auch eine Heiratsurkunde gibt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
02.08.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
165.608 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
100.194 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Österreich
Auf österreichischen Rekord fehlten nur 0,2 Grad!
93.168 mal gelesen
Der Freitag war der bislang heißeste des Jahres in Österreich. An 29 Messstellen wurden neue ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3785 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1208 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1124 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf