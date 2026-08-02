Swarovski präsentiert stolz Klunker am Ringfinger

Victoria Swarovski und Mark Mateschitz haben die nächste Stufe ihrer Liebe erklommen. Denn seit Kurzem schmückt ein ganz besonders auffälliger Klunker den Ringfinger der Kristallerbin. Der mit Brillanten besetzte Schriftzug „forever“ – also „für immer“ – lässt sich auf dem Ring lesen, der an Swarovskis rechter Hand funkelt.
Inschriften der Liebe ziehen sich schon lange durch die Beziehung von Mateschitz und Swarovski. So besitzt die 32-Jährige etwa eine Halskette mit dem Namenszug „Mark“. Ihr Herzblatt trägt sie somit symbolisch immer bei sich. Der Privatjet des Glamour-Paares ist mit dem Kürzel „LVM“ versehen, was für „Lovebird Victoria Mark“ steht. Sogar den geliebten gemeinsamen Hund Gustl hat die Moderatorin und Unternehmerin in Schriftform verewigt: ebenfalls in Form einer glitzernden Halskette.
Am meisten Aufmerksamkeit dürfte fortan aber Swarovskis Ring auf sich ziehen. Denn die 32-Jährige setzt ihn immer bewusster in Szene. Demonstrativ trug sie ihn beim Formel-1-Rennen am Spielberg, wo sie sich mehrmals auffällig mit der Hand durch die Haare fuhr. Auch bei neuen Werbefotos ihrer Modemarke Orimei Fashion überstrahlt der Klunker mittlerweile alles.
Hat das Paar im Frühjahr heimlich geheiratet?
Dabei soll es das auffällige Prachtstück schon länger im Leben der Kristallerbin geben. Ungefähr schon seit April dieses Jahres hütet Swarovski das glitzernde Geheimnis, erfuhr die „Krone“. Genau drei Jahre Beziehung feierte das schwerreiche Liebespaar zu jenem Zeitpunkt.
Gerüchte über eine mögliche Hochzeit gab es in der Vergangenheit immer wieder. So wurde etwa über eine mögliche Eheschließung unmittelbar rund um Swarovskis Moderation beim Eurovision Songcontest gemunkelt.
Auch ihre erste Ehe, mit Unternehmer Werner Mürz, schloss Swarovski heimlich. Danach wartete sie geraume Zeit, bis sie das freudige Ereignis schließlich mit der Öffentlichkeit teilte. Gut möglich also, dass es zum „forever“-Ring nicht nur ein Echtheitszertifikat, sondern auch eine Heiratsurkunde gibt.
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