Pneumokokkenfälle erreichten im Vorjahr Rekord

Die Infektionen können mit Antibiotika wie Penicillin behandelt werden. Seit November 2025 können sich Personen ab 60 Jahren und Risikogruppen in Österreich kostenlos gegen Pneumokokken impfen lassen. Laut dem Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) haben das Angebot bisher mehr als 21.000 Menschen genutzt. 400.000 Impfdosen wurden ausgeliefert. „Die Auswertungen der AGES zeigen, dass die modernen Impfstoffe einen Großteil der letztes Jahr kursierenden Serotypen – also der verschiedenen Untergruppen – der Pneumokokken abgedeckt haben, vermutlich also viele Krankheitsfälle zu verhindern gewesen wären“, heißt es in einer Aussendung des ÖVIH.