Neue Impfung soll besser vor Pneumokokken schützen

Für Reisende ist außerdem ein möglicher Schutz gegen die Chikungunya-Virus-Infektion möglich, die vor allem in (sub)tropischen Regionen von Moskitos übertragen wird. Im vergangenen Jahr wurde die Infektion aber auch schon in Frankreich und Italien übertragen. Übersetzt bedeutet der Name „der gekrümmt Gehende“, was den Hintergrund hat, dass viele Patientinnen und Patienten chronische Gelenkbeschwerden haben, auch nach einem Jahr noch. Ungefähr die Hälfte der Betroffenen ist nach einem Monat wieder vollständig gesund.