Neue Impfstoffe waren schnell wieder vergriffen

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten aus dem Gesundheitssystem. Das öffentliche Impfprogramm ist gut angelaufen, die Nachfrage nach Influenza-, Gürtelrose- und Pneumokokken-Impfungen groß. Insgesamt werden noch im November 95.000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung gestellt.
Zeitgerecht vor dem Winterbeginn wurden die Impfstoffe für Gürtelrose und Pneumokokken geliefert – und sie waren schnell vergriffen. Die erste Tranche an Pneumokokken-Impfstoffen umfasste 100.000, die zweite 50.000 Dosen. Letztere wurde am Mittwoch freigeschaltet und war am selben Tag wieder ausgebucht.
Bei den Impfstoffen gegen Gürtelrose wurden bereits 100.000 Vakzine vergeben, eine zweite Lieferung soll Mitte November erfolgen. Zusätzlichen Nachschub bei beiden Impfstoffen soll es im Jänner 2026 geben.
90 Prozent der Ärzte haben bestellt
Auch ob der jüngsten Buchungszahlen sehen Gesundheitsministerin Korinna Schumann und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihre Impfkampagne bestätigt.
„Gerade für ältere Menschen und Risikogruppen sind diese Impfungen ein entscheidender Schutz. Niemand muss Sorge haben, keinen Impfstoff zu bekommen – es wird nachgeliefert, und die Impfung ist bis 2028 kostenfrei verfügbar“, betonen beide. Etwa 90 Prozent der Ärzte konnten laut offiziellen Angaben bestellen.
Grippeimpfungen besonders begehrt
Jene Ärzte, die leer ausgegangen sind, sollen beim nächsten Bestellfenster automatisch informiert werden. Gut gerüstet ist man auch bei den Grippeimpfstoffen. Insgesamt stehen 1,4 Millionen Dosen zur Verfügung. Aktuell wurden zudem bereits 48.000 Dosen mehr verimpft als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.
