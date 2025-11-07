Neue Impfstoffe waren schnell wieder vergriffen

Grippeimpfungen besonders begehrt

Jene Ärzte, die leer ausgegangen sind, sollen beim nächsten Bestellfenster automatisch informiert werden. Gut gerüstet ist man auch bei den Grippeimpfstoffen. Insgesamt stehen 1,4 Millionen Dosen zur Verfügung. Aktuell wurden zudem bereits 48.000 Dosen mehr verimpft als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres.