Warum Streaminganbieter das Publikum warten lassen

Seinen Höhepunkt erreicht das Phänomen in der Corona-Pandemie. Durch Serien wie „Squid Game“, „Bridgerton“ oder „Das Damengambit“ sind 2020 und 2021 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gleichzeitig online - oft tagelang. „Im Fernsehen musste ich eine Woche warten bis zur nächsten Folge. Bei den Streamern hatte ich die Möglichkeit, alle Folgen einer Serie an einem Wochenende zu schauen“, sagt Kleiner. „Danach bin ich in ein Loch gefallen und wurde direkt wieder rausgeholt, weil die nächste Serie schon auf mich wartet.“ Das habe das Nutzungsverhalten stark geprägt.