Formel 1: Jos Verstappen schießt gegen Ex-Teamchef

Zuspruch auch vom Nürburgring-Teamkollegen

Mit seiner Einschätzung zu Max Verstappen handelte sich Steiner allerdings nicht nur Kritik von Jos Verstappen ein. Auch Daniel Juncadella, der in diesem Jahr Teamkollege des Niederländers beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring war, sprang dem Weltmeister zur Seite. „Der Kerl warnt schon seit 2023 alle vor den neuen Regeln. Aber der Chef des Konsortiums, das das Tech3-MotoGP-Team übernommen hat, weiß es besser“, schrieb Juncadella in den sozialen Medien.