11-Jährige vermisst: Freund der Familie verdächtig

„Zu Beginn des Schuljahres hat sie bei der Tochter des Verdächtigen übernachtet. Sie erzählte uns, dass er sie oft gekitzelt und mit ihr gespielt hat“, erklärte die Mutter des vermissten Mädchens gegenüber dem Sender BFMTV. „Er hat Lyhanna jeden Tag etwas zu essen mitgebracht. Wenn es jemand ist, den sie kennt, dann wäre sie sicher in sein Auto gestiegen, wenn er ihr angeboten hätte, sie nach Hause zu fahren. Ich denke, genau das ist passiert“, vermutet Rameau.