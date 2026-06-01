Drama in Frankreich
11-Jährige vermisst: Freund der Familie verdächtig
Seit Freitag fehlt von der elfjährigen Lyhanna im Süden Frankreichs jede Spur. Zeugen berichteten, dass sie in ein Auto stieg, kurz bevor sie verschwand. Nun wurde ein 41-jähriger Verdächtiger festgenommen – dabei soll es sich um einen Vertrauten der Familie handeln.
Die Polizei in Fleurance geht von einer Entführung aus. „Es ist nahezu ausgeschlossen, dass sie weggelaufen ist“, ist sich ihre Mutter Charly Rameau sicher. Auch für die Staatsanwältin ist ein freiwilliges Verschwinden unwahrscheinlich.
Die Elfjährige wurde zwei Stunden vor Schulschluss dabei beobachtet, wie sie in ein Auto stieg. Das wurde auch durch Aufnahmen einer Überwachungskamera bestätigt. Ein Verdächtiger wurde bereits ermittelt: Es soll sich um den Vater einer Freundin von Lyhanna handeln.
„Zu Beginn des Schuljahres hat sie bei der Tochter des Verdächtigen übernachtet. Sie erzählte uns, dass er sie oft gekitzelt und mit ihr gespielt hat“, erklärte die Mutter des vermissten Mädchens gegenüber dem Sender BFMTV. „Er hat Lyhanna jeden Tag etwas zu essen mitgebracht. Wenn es jemand ist, den sie kennt, dann wäre sie sicher in sein Auto gestiegen, wenn er ihr angeboten hätte, sie nach Hause zu fahren. Ich denke, genau das ist passiert“, vermutet Rameau.
Angaben des Verdächtigen „widersprüchlich und ungenau“
Der 41-Jährige gab gegenüber der Polizei an, er habe Lyhanna zum Schwimmbad im Ort gebracht. Doch die Aussagen erscheinen der Staatsanwältin Clémence Meyer „widersprüchlich und ungenau“. Sie leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Verdächtigen wegen Entführung und Freiheitsberaubung einer Minderjährigen unter 15 Jahren ein.
Unterdessen wird weiter nach dem Mädchen gesucht: Der Bereich rund um ein Freizeitzentrum, wo Lyhanna laut dem 41-Jährigen abgesetzt werden soll, wurde abgeriegelt. Taucher suchten einen Fluss und mehrere Seen ab. Spürhunde, Drohnen und Hubschrauber sind im Einsatz, um die Elfjährige zu finden.
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