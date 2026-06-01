Louvre-Raub: Mögliche Spur weist nach Belgien

Kronjuwelen noch nicht aufgetaucht

Die Bilder wurden laut den Zeitungen auf den Handys von Verdächtigen aus Osteuropa gefunden, die auf Frachtdiebstähle spezialisiert sein sollen. Die Auswertung des Materials dauert aber noch an. Nach Angaben aus Justizkreisen soll geprüft werden, ob Verbindungen zwischen den in Belgien festgenommenen Frachtdieben und den vier in Frankreich inhaftierten Tatverdächtigen bestehen. Diese sollen am 19. Oktober 2025 in den Louvre eingedrungen sein und dort Kronjuwelen im geschätzten Wert von 88 Millionen Euro gestohlen haben. Der Verbleib der Beute ist weiterhin ungeklärt.