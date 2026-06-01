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20:15-Erfolg

Österreich startet mit Sieg in 3×3-WM

Sport-Mix
01.06.2026 19:19
Nico Kaltenbrunner
Nico Kaltenbrunner(Bild: © Andreas Pichler-Kröss, APhotography)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs 3x3-Basketballer haben bei der WM in Warschau einen verdienten Auftaktsieg gefeiert. Im ersten Gruppenspiel setzte sich das rot-weiß-rote Quartett mit Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan mit 20:15 gegen Madagaskar durch.

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Damit gelang der ÖBV-Truppe der erhoffte erste Erfolg im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde. Am Montag steht in der polnischen Hauptstadt noch das Duell gegen Australien (21.10 Uhr/live ORF Sport +) auf dem Programm.

  Das österreichische Team, das bei der Heim-EM 2024 den Titel geholt hatte, startete auf dem wegen leichter Regenschauer rutschigen Court in Warschau gut. Madagaskar kam nach einem 1:7-Rückstand aber wieder heran und glich zum 11:11 aus. In der Schlussphase behielten Kaltenbrunner und Co. die Nerven und zogen entscheidend davon.

Am Mittwoch warten die schweren Spiele gegen Titelverteidiger Spanien und Sechsfach-Champion Serbien. Die Top drei jeder Gruppe steigen auf, nur die Gruppensieger kommen direkt ins Viertelfinale. Die übrigen Aufsteiger müssen ins „Play-in“.

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