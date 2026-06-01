Österreich startet mit Sieg in 3×3-WM

Das österreichische Team, das bei der Heim-EM 2024 den Titel geholt hatte, startete auf dem wegen leichter Regenschauer rutschigen Court in Warschau gut. Madagaskar kam nach einem 1:7-Rückstand aber wieder heran und glich zum 11:11 aus. In der Schlussphase behielten Kaltenbrunner und Co. die Nerven und zogen entscheidend davon.