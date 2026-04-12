Die wenigsten Musiker können vom Streaming leben

LGoony: Musik „komplett entwertet“

Kürzlich machte etwa der deutsche Künstler LGoony auf die verzwickte Situation aufmerksam – und sagte, dass er nicht wisse, wie lange er noch Musik herausbringen könne. Ein Stream bei Spotify bringe 0,3 Cent, erklärte LGoony in einem Instagram-Video, das mit „Ich kann nicht mehr“ betitelt ist. Damit ein Artist einen Euro erhält, „dafür muss man schon über 15 Stunden lang nur die Musik von diesem Künstler oder dieser Künstlerin hören“, rechnete der Rapper beispielhaft vor.