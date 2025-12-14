Smart-TV im Eigenbau mit der Thomson Streaming Box

Die Streaming Box Plus 270(M) von Thomson ist ein hübsches Stück Hardware: Die Set-Top-Box mit Stoffüberzug ist unaufdringlich gestaltet und fügt sich gut ins Hi-Fi-Regal ein, erinnert optisch direkt ein wenig an einen Lautsprecher. Was auch kein Zufall ist, hat der Hersteller doch einen kleinen Drei-Watt-Speaker und Mikros eingebaut, mit denen die Streaming-Box auch als rudimentärer Smart Speaker genutzt werden kann – das hebt die Box von anderen Smart-TV-Nachrüstlösungen ab. Aber stimmen auch die „Basics“?