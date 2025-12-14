Smart-TV im Eigenbau mit der Thomson Streaming Box

Wer sich einen Fernseher kauft, kriegt heute einen Smart-TV – es gibt kaum noch Geräte ohne Computerinnenleben. Was aber, wenn man bereits ein TV-Gerät ohne Online-Funktionen hat und es weiterverwenden will? Oder wenn der vor ein paar Jahren angeschaffte Smart-TV aufgrund lahmer CPU und kleinem RAM quälend langsam wird? Thomson bietet mit der Streaming Box Plus 270 ein Nachrüstkit für solche Szenarien an. Wir haben es getestet.
Die Streaming Box Plus 270(M) von Thomson ist ein hübsches Stück Hardware: Die Set-Top-Box mit Stoffüberzug ist unaufdringlich gestaltet und fügt sich gut ins Hi-Fi-Regal ein, erinnert optisch direkt ein wenig an einen Lautsprecher. Was auch kein Zufall ist, hat der Hersteller doch einen kleinen Drei-Watt-Speaker und Mikros eingebaut, mit denen die Streaming-Box auch als rudimentärer Smart Speaker genutzt werden kann – das hebt die Box von anderen Smart-TV-Nachrüstlösungen ab. Aber stimmen auch die „Basics“?
