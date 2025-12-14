Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nachrüstkit im Test

Smart-TV im Eigenbau mit der Thomson Streaming Box

Digital
14.12.2025 18:26
Die Streaming Box Plus 270 von Thomson – das kleine schwarze Kästchen auf dem Regal – macht aus ...
Die Streaming Box Plus 270 von Thomson – das kleine schwarze Kästchen auf dem Regal – macht aus „dummen“ Fernsehern Smart-TVs. Doch nicht alles an der Set-Top-Box mit Google-Sprachsteuerung ist gelungen.(Bild: Thomson)

Wer sich einen Fernseher kauft, kriegt heute einen Smart-TV – es gibt kaum noch Geräte ohne Computerinnenleben. Was aber, wenn man bereits ein TV-Gerät ohne Online-Funktionen hat und es weiterverwenden will? Oder wenn der vor ein paar Jahren angeschaffte Smart-TV aufgrund lahmer CPU und kleinem RAM quälend langsam wird? Thomson bietet mit der Streaming Box Plus 270 ein Nachrüstkit für solche Szenarien an. Wir haben es getestet.

0 Kommentare

Die Streaming Box Plus 270(M) von Thomson ist ein hübsches Stück Hardware: Die Set-Top-Box mit Stoffüberzug ist unaufdringlich gestaltet und fügt sich gut ins Hi-Fi-Regal ein, erinnert optisch direkt ein wenig an einen Lautsprecher. Was auch kein Zufall ist, hat der Hersteller doch einen kleinen Drei-Watt-Speaker und Mikros eingebaut, mit denen die Streaming-Box auch als rudimentärer Smart Speaker genutzt werden kann – das hebt die Box von anderen Smart-TV-Nachrüstlösungen ab. Aber stimmen auch die „Basics“?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren
Im 007-Videospiel
Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Krone Plus Logo
Matrix10 Ultra im Test
Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber
Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
Eigentlich wollte sich McDonald&#039;s in den Niederlanden als Alternative zum Weihnachtschaos ...
Spot sorgt für Ärger
Zu gruselig: McDonald‘s stoppt Weihnachtswerbung
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
163.960 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.867 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
107.948 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Nachrüstkit im Test
Smart-TV im Eigenbau mit der Thomson Streaming Box
Forum
Digitalisierung: Fluch oder Segen?
Krone Plus Logo
Auf Internet-Portalen
So gefährlich ist illegaler Weihnachtskeks-Handel
Aus für Bahnbroschüren
Senioren hilflos: Fahrplan gibt‘s nur mehr digital
Krone Plus Logo
„Keiner fragte danach“
Microsoft arbeitet am KI-Windows, User revoltieren

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf